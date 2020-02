Megtartja legjobb versenyzőjét a Honda

A MotoGP-ben hatszoros világbajnok Marc Márquez négy évvel meghosszabbította szerződését a gyári Honda csapatnál.

Az új megállapodás értelmében 2024 végéig tart az együttműködés a spanyol motoros és a japán istálló között.

– idézte a 27 éves motorversenyzőt a japán márka közleménye.

I’m very happy to announce my renewal with Honda HRC for the next 4 years and continue being part of this great family! We’ll continue giving our best to achieve our goals! 😉@HRC_MotoGP #MM93 #4moreyears pic.twitter.com/vEpmfzAXgq

— Marc Márquez (@marcmarquez93) February 20, 2020