A Magyar Antidopping Csoport elnöke szerint megvalósíthatatlan a tiszta sport

A német közszolgálati televízió, az ARD januárban robbantott ki korrupciós és doppingbotrányt Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnöke körül. A sportvezető mellett a Magyar Antidopping Csoport (MACS) neve is fölmerült a dokumentumfilmben, a németek szerint a magyar doppingellenőrök pénzt kértek, hogy ne jelentsék a doppingmintákat.

A MACS vezetője, Tiszeker Ágnes részletes közleményben cáfolta és jelezte, akár jogi lépéseket is készek tenni a német tévécsatornával szemben. Az ügyben egyelőre annyi előrelépés történt, hogy vizsgálat indult és Aján Tamás ideiglenesen félreállt, amíg a vizsgálat tart. A nagy csöndet végül a Pesti Hírlapnak Tiszeker törte meg, aki elárulta, pert indítottak a német televíós társaság ellen.

A január hatodikán bemutatott film alaposan besározott minket, és egészen biztos vagyok abban, hogy a magyarságunk miatt történt mindez, hiszen a fő célpont a súlyemelők nemzetközi szövetségének elnöke volt. Az első pillanattól kezdve dokumentumokkal cáfoltuk a filmben látott, velünk kapcsolatos állításokat a WADA Nyomozói részlegének is elküldtük. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ezen iratok megismerését követően nem is indított ellenünk eljárást. Nem úgy, mint mi, hiszen a filmben látottak miatt pert indítottunk. és helyreigazítást kértünk az ARD-tól

– mondta a MACS elnöke.

Az interjúból kiderült, hogy komoly összeget kapott a Magyar Antidopping Csoport a nyári olimpia miatt és már az első vérmintákat is begyűjtötték, de az első eredményekre még várni kell. Az viszont kiderült, szteroidokkal és növekedési hormonok használatával húsz sportoló is lebukott, köztük éremesélyes versenyzők is.

Tiszeker ezután elismerte, hogy a sportolók egymást is hajlamosak feljelenteni, néha igazságtalanul is, legtöbbször név nélkül. A legnagyobb gondot azonban nem magyar eset okozhatja, hanem Lauren Vincent-Lapointe esete: a világbajnok kenus azzal védekezett, hogy barátja testnedvéből jutott szervezetébe tiltott szer. A lap felvetésére, miszerint innentől a szexre hivatkoznak majd a lebukó sportolók, Tiszeker így felelt:

Ha ez a döntés, amit a kanadai hölggyel kapcsolatban meghoztak, így marad, akkor igen. És még esélyünk sem lesz eltiltani a tiltott szereket használókat, mert mindenki Lapointe-re fog mutogatni. De bízzunk az igazságszolgáltatásban.

A MACS vezetője szerint azonban nem szabad feladni a tiszta sport elvét, még ha nem is lehet megvalósítani.

„Nem szabad az elveinket feladni, még akkor sem, ha pontosan tudom, hogy megvalósíthatatlan a tiszta sport.

Ha addig élnék, amíg ez meg nem valósul, valószínűleg örök életű lennék. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy vannak sportolók, akik nem doppingolnak. Nem szabad elvenni az erkölcsi fölényüket a többi, tiltott szereket használókkal szemben. És abban sem vagyok biztos, hogy kizárólag a sportoló dönt arról, mit vegyen igénybe a minél jobb eredmény elérése érdekében.”

Tiszeker szerint az ellenőrzés le van maradva a doppingszerek piacához képest, a géndoppingot például képtelenség kiszűrni. Szerinte a súlyemelés ki fog kerülni az olimpiai programból a doppingolás miatt. A cikkből az is kiderül, hogy Tokióra hat magyar doppingellenőr akkreditált, de csak március közepére derül ki, hogy közülük hányan mehetnek részt a tokiói olimpiára.

