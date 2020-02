Fucsovics szettelőnyben volt, de csúnya lett a meccs vége

A selejtezőből főtáblára jutott Fucsovics Márton kiesett a rotterdami keménypályás, fedett tenisztorna első fordulójában, miután három szettben kikapott a hatodik helyen kiemelt Roberto Bautista Aguttól.

Nem volt szerencséje Fucsovicsnak, amikor megkapta a világranglistán 12. spanyolt a sorsolásnál, viszont jól jött ki a hektikus, összesen öt bréket hozó első szettből, amelyet 6-4-re megnyert. A második játszmában már magabiztosabbak voltak az adogatók, mindössze egy bréklabda volt, azt a magyar játékos hárította, így rövidítésben dőlt el a játékrész, azt viszont elsöprő fölénnyel, 7-1-re nyerte meg a spanyol.

