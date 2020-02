Kevesen tettek annyit a jégkorongért, mint Kovács Zoltán

Kovács Zoltánt, a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) alelnökét Paul Loicq-díjjal jutalmazza a sportág nemzetközi szövetsége (IIHF).

A díjazott én vagyok, de az elismerés a magyar jégkorong elmúlt 25 éves fejlődésén dolgozóknak szól

– idézi az MJSZ a 19 éven át főtitkárként tevékenykedő Kovács Zoltánt. Hozzátette, reményei szerint a sportág továbbra is felfelé halad majd, és a jégkorong-társadalom az eddigiekhez hasonló sikereket fog megélni ezután is.



Az MJSZ alelnöke a májusi A csoportos világbajnokságon, Ljubljanában kapja meg a Halhatatlanok csarnoka-tagsággal egyenértékű díjat, amit évente csak egy embernek ítélnek oda, aki nemzetközi szinten is kiemelkedően sokat tett a jégkorongért. A magyar hokiból korábban Pásztor György, Schell László és Ifj. Ocskay Gábor került be a Hall of Fame-be.

Kovács Zoltán 1994-től szövetségi titkár, majd 2017-ig főtitkár volt, azóta alelnökként tevékenykedik a szövetségben. A nevéhez kötődik számos hazai világbajnokság megrendezése, valamint a világelithez tartozó válogatottak Magyarországra csábítása. Az IIHF-ben az utánpótlás-bizottság, majd a jégpálya-bizottság tagjaként tevékenykedett.