Vranjes csodát tett Szlovéniában, továbbjutottak a svédek is

A korábbi veszprémi edző és magyar szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes vezette Szlovénia százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután a harmadik, utolsó fordulóban 29-25-re legyőzte Svájcot.

A keddi, göteborgi mérkőzésen a MOL-Pick Szeged szlovén balátlövője, Nik Henigman négy, klubtársa, a jobbszélső Mario Sostaric három góllal járult hozzá a sikerhez. A Telekom Veszprém beállója, Blaz Blagotinsek és balátlövője, Borut Mackovsek egy-egy gólt dobott.

A csoport másik mérkőzésén Svédország 28-26-ra verte Lengyelországot, ezzel biztosította továbbjutását a középdöntőbe. A vártnál szorosabban alakult mérkőzésen a Telekom Veszprém svéd beállója, Andreas Nilsson hét lövésből öt gólt szerzett.

A bécsi B csoportban a társházigazda osztrákok is a harmadik sikerüket ünnepelhették, vagyis nagy meglepetésre ők is hibátlan teljesítménnyel léptek tovább. A csehek négy találattal nyertek az ukránok ellen, ezzel ugyancsak biztosították a továbbjutásukat. A MOL-Pick Szeged cseh jobbátlövője, Stanislav Kasparek egyszer volt eredményes. Az Orosháza ukrán balátlövője, Jevgenyij Bujnenko ugyancsak egyszer talált be.

A trondheimi D csoportból a norvégok – a portugálok legyőzésének köszönhetően – százszázalékos teljesítménnyel léptek tovább a középdöntőbe. Ugyanott a franciák győzelemmel búcsúztak – a bosnyákokat verték nyolc góllal –, de ez valószínűleg nem vigasztalja őket, hiszen történetük legrosszabb Európa-bajnoki helyezését könyvelhetik el, 1994 óta ugyanis most fordult elő első alkalommal, hogy nem jutottak a középdöntőbe.

A bosnyákoknál a Veszprém balátlövője, Mirsad Terzic kétszer, a Gyöngyös balátlövője, Mirko Herceg egyszer talált be.

Férfi Európa-bajnokság B csoport, 3. forduló

Csehország-Ukrajna 23-19 (9-10)

Ausztria – Észak-Macedónia 32-28 (18-12) A végeredmény: 1. Ausztria 6 pont, 2. Csehország 4, 3. Észak-Macedónia 2, 4. Ukrajna 0 D csoport, 3. forduló

Norvégia-Portugália 34-28 (16-14)

Franciaország – Bosznia-Hercegovina 31-23 (14-13) A végeredmény: 1. Norvégia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Franciaország 2, 4. Bosznia-Hercegovina 0 F csoport, 3. forduló

Svédország-Lengyelország 28-26 (14-13)

Szlovénia-Svájc 29-25 (16-10) A végeredmény: 1. Szlovénia 6 pont, 2. Svédország 4, 3. Svájc 2, 4. Lengyelország 0

