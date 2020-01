Nagy Bence úgy kézilabdázott, mintha NB I-es meccsen lett volna

Nagy Bence, a Ferencváros és a magyar férfi kézilabda-válogatott 24 éves balátlövője szerint próbálnak nem arra összpontosítani, hogy ki az ellenfél, inkább a saját dolgukkal foglalkoznak védekezésben és támadásban is.

„Az idősebb játékosok és az edzői stáb is segít nekünk, hogy jól kezeljünk ezt a helyzetet. Amikor a mecs előtt felálltunk és bejöttek a dánok, Balogh Zsolt odajött hozzám, és mondta, ne úgy kezeljem ezt, hogy most a dánokkal játszunk, csak úgy, mintha egy sima NB I-es mérkőzés lenne, vállaljam el ugyanazt, amit ott elvállalnék. Azt gondolom, ennek sikerült is eleget tennem” – mesélte Nagy.

Hozzátette, az első világverseny azért könnyebb egy játékosnak, mert az ellenfelek még nem nagyon ismerik, a kapusok nem tudják, hogy hova várhatják a lövéseket.

Ezzel tudunk élni, és ha továbbra is így ki tudjuk használni, akkor jó úton járunk

– vélekedett.

A dánoknak négy gólt dobó Nagy Bence szerint a döntetlen akkor lenne igazán nagy eredmény, ha az utolsó csoportmérkőzésükön is sikerülne pontot szerezniük.

„Nem vagyunk telhetetlenek, az eddigiekre is nagyon büszkék vagyunk. Úgy jöttünk ide, hogy szerettük volna letenni a névjegyünket, azt gondolom, ez már sikerült, nem is kicsit. Szeretnénk még egy bravúrt elérni, de ehhez az izlandiaknak is lesz szavuk” – nyilatkozta az MTI-nek a ferencvárosi átlövő.

Mint kifejtette, látták, hogy az izlandiak az eddigi mérkőzéseiken nagyon tempós kézilabdát játszottak, mind lerohanásban, mind pedig a felállt fal ellen nagyon gyorsan járatják a labdát.

Nálunk a védekezés és a kapusteljesítmény nagyon jól működött, vagyis két ellenkező stílus találkozik majd. Szeretnénk mi alakítani a játék képét, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e vagy sem

– magyarázta Nagy Bence.

Kiemelt fotó: MKSZ/Kovács Anikó