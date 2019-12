Mutatunk pár KO-t, ami nélkül semmi értelme nem lett volna 2019-nek

Vannak, akik nem szeretik az ökölvívást, mondván mi értelme annak, hogy két sportoló összeveri egymást. Ám azok, akik rajonganak érte, pont a nagy ütések és az idő előtt véget érő meccsek miatt nézik. Nekik szedtük össze az év kiütéseit.

Az idei év egyik nagy tanulsága volt, hogy sosem lehet leírni Nonito Donaire-t. A 37 éves filippínó-amerikai ökölvívót tavalyi, Carl Frampton elleni vereségét követően sokan temették, ő viszont azzal válaszolt a kétkedőknek, hogy egészen a döntőig menetelt a World Boxing Super Series harmatsúlyú versenyében, miközben elnyerte a súlycsoport övét a WBA-nál. Utóbbit az amerikai Stephon Young ellen meg is tudta védeni, ráadásul egy nem akármilyen teljesítménnyel: a látványos mérkőzés hatodik menetében engedett el egy balhorgot, ami után Young azt sem tudta, hol van.

Ugyan a WBSS döntőjét elveszítette később Donaire, de csak pontozással és az ellen a Naoya Inoue ellen, aki a súlycsoport egyik, ha nem a legjobbja most. Nem csoda, hogy a japánt jelölték az év ökölvívója díjra is.

Canelo Álvarezről köztudott, hogy nagy ütőerővel rendelkezik, de azért még így is merész vállalás volt tőle, hogy két súlycsoportot feljebb ugorva állt ki a nála magasabb és nagyobb ütőtávolsággal rendelkező Szergej Kovaljev ellen. A mexikói ugyanakkor megvillantotta kivételes képességét, a pontozóknál is jobban állt az első tíz menet után, pontosabban is ütött riválisánál, majd a tizenegyedik felvonásban ballal előkészített, jobbal pedig a kötelek közé küldte riválisát, elnyerve tőle a WBO félnehézsúlyú övét. Ez már a negyedik súlycsoport volt, amelyben bajnok lett.

Jesus Alejandro Ramos, ha így folytatja, még eljuthat legalább egy komoly gáláig a pályafutása során. Az amerikai váltósúlyú eddig tizenegy profi mérkőzésen van túl, ezek közül tízet nyert meg kiütéssel.

A legutóbbi áldozata honfitársa, Rickey Edwards volt, aki mindössze a harmadik menetig bírta ellene: Ramos ekkor jobbal beijesztett, majd ballal olyan ütést mért Edwards fejére, amitől utóbbi arccal előre a ring padlójára zuhant és már nem is tudta folytatni az összecsapást.

Devin Haney vitán felül a könnyűsúly egyik legjobbja, 24 eddigi profi mérkőzése mindegyikét megnyerte, már az övé a WBC öve. És bírja a strapát is, 2019-ben összesen négy mérkőzése volt, ami kiemelkedő manapság. Ezek egyike volt az Antonio Moran elleni, amit a hetedik menetben zárt le: a kötelekhez szorított ellenfelére jobbal, kissé bevetődve sújtott le, egy ütéssel véget vetve a találkozónak.

Deontay Wilder beceneve nem véletlenül Bronz bombázó, 43 eddigi mérkőzéséből 41-et nyert meg kiütéssel – Bermane Stiverne-t pontozással verte – és csak egyedül Tyson Furyval nem bírt, a brit elleni mérkőzését döntetlenre hozták ki. 2019-ben két KO-győzelmet is aratott, és mivel nehéz eldönteni, melyik volt a látványosabb, itt a helye mindkettőnek.

Májusban Dominic Breazeale-t ütötte ki már az első menetben, mindössze 137 másodpercig tartott a meccs.

Novemberben Luis Ortiz következett, a kubai pedig hét és fél meneten át jobbnak tűnt, okosan bokszolt és úgy tűnt, karrierje első vereségét mérheti Wilderre, csak aztán… Aztán lecsapott a Bronz bombázó.

Kiemelt kép: Steve Marcus/Getty Images