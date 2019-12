Kiesett a világbajnokságról a történelmet író női dartsos

Fantasztikus délutánt hozott a dartsvilágbajnokság pénteki játéknapja, amelyen újra tábla elé lépett Fallon Sherrock, az első női játékos, aki meccset tudott nyerni a férfiak között.

Már a női játékos miatt komoly érdeklődést hozó meccset megelőzően is két óriási összecsapást látott a vébé közönsége. Először Simon Whitlock gyenge kezdés után 4-1-re legyőzte Mervyn Kinget, aztán jött az igazi krimi Daryl Gurney és Glen Durrant csatája. Ezen az meccsen 2-2-ig mindig az veszítette az adott szettet, aki nyitott, a rapszodikus teljesítményből végül Durrant tudott váltani és nagyon kiegyensúlyozott játékkal behúzta a következő két játszmát és 4-2-re nyert.

DUZZA DOES IT! In a match littered with quality, Glen Durrant hits four ton-plus finishes on his way to a 4-2 win over Daryl Gurney… UP NEXT 📺 Fallon Sherrock v Chris Dobey pic.twitter.com/fNl4iAzv7j — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

Ezután érkezett a vébé szenzációja, a már két győzelmet arató Fallon Sherrock. Ellenfele, Chris Dobey végig magasabb körátlagokat dobott, de pocsékul kiszállózott, amit Sherrock kezdetben kíméletlenül büntettett. A leglátványosabban ez egy 142-es kiszállóban mutatkozott meg.

142 CHECKOUT FROM SHERROCK! Another fantastic finish from Sherrock who gets Ally Pally ROCKING with a huge 142 finish on D11! pic.twitter.com/9mNiGRYPwA — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

A Dobey magas körátlagából adódó óriási nyomás kezdetben nem törte meg a női dartsost, aki egyébként szintén komoly mennyiségű 180-ast dobott, de több kiszállóba is belebakizott végül Sherrock, így 2-2-ig fej-fej mellett haladtak a versenyzők. Dobey egyszerűen nem fáradt, végig száz feletti körátlaggal támadott, amivel hátsó pályáról brékelt, feljavult a kiszállója is, amivel Sherrock nem tudta tartani a lépést.

DOBEY DOES IT! Chris Dobey ends Fallon’s fairytale at Alexandra Palace as he defeats Fallon Sherrock 4-2… What a story Sherrock has created at this World Championship. pic.twitter.com/8kud9UZnE9 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

Bár Sherrock a harmadik körben búcsúzott, így is remekül játszott a vébén és üde színfoltja volt a tornának.

Kiemelt kép: Jordan Mansfield/Getty Images