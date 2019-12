Szinte már verve volt a kétszeres világbajnok, de jött a dartsvébé legnagyobb fordítása

Gary Anderson újfent bebizonyította a darts-világbajnokságon, hogy egy bajnokot sosem lehet leírni. A kétszeres világbajnok rendkívül nehéz helyzetben találta magát a harmadik fordulóban, Ryan Searle ugyanis remekül játszva került 3-1-es előnybe.

Ekkor jött egy szünet, a mérkőzés pedig teljesen megváltozott.

Searle fokozatosan veszítette el az önbizalmát, miközben a világranglista ötödik skót egyre jobban belelendült. Végül a vb egyik legnagyobb fordítását bemutatva nyert 4-3-ra és jutott be a legjobb 16 közé, ahol Nathan Aspinall lesz majd az ellenfele.

ANDERSON COMPLETES THE COMEBACK! What a brilliant comeback from Gary Anderson who comes from 3-1 down to defeat Ryan Searle 4-3 in a deciding set! pic.twitter.com/H8n9ccFWZG — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2019

A közönség egyik kedvence, az extrém frizuráiról is ismert Peter Wright is ott lesz a következő körben, ő a japán Aszada Szejgót verte. A skótnak volt egy 157-es kiszállója is a meccsen.

157 CHECKOUT! A SIXTH ton-plus finish of the match so far and Peter Wright is a break of throw away from victory! pic.twitter.com/6PpAUUJoAu — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2019

Wrightnak az a Jeffrey de Zwaan lesz az ellenfele majd a nyolc közé jutásért, aki a torna eddigi legmagasabb átlagával (106,09) verte Dave Chisnallt 4-3-ra.

Ebben a meccsben minden benne volt, amiért rajongunk a dartsért Lewis és Webster szórta a 100 fölötti kiszállókat, utóbbi egy centire volt a vb első kilencnyilasától.

Most karácsonyi szünet következik a világbajnokságok, legközelebb pénteken lesznek mérkőzések, akkor ér véget a nyolcaddöntőbe jutásért folytatott küzdelem. Péntek 16 órakor játszik majd Fallon Sherrock is, aki eddig minden mérkőzésén történelmet írt: ő az első nő, aki meccset nyert a PDC vébéjén, azóta pedig már újabb ellenfelet győzött le.

Kiemelt kép: Paul Harding/Getty Images