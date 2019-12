Hozza el valaki a gyerekeim a suliból, én a dartsvébén vagyok, üzente az anya

Van, aki a karácsony (jó esetben) meghitt hangulata, van, aki a szilveszteri buli, és vagyunk páran, akik a dartsvilágbajnokság miatt várjuk az év végét.

A vébé helyszínén, a londoni Alexandra Palace-ban leírhatatlan hangulat uralkodik a meccsek alatt, a szurkolók egymást múlják fel a vicces maskarákkal, valamint a szellemes kiírásokkal.

A pénteki játéknap legelhivatottabb drukkere az a nő, aki egy „Valaki hozza el a gyerekeim a suliból, én a dartsvébén vagyok” feliratú táblát lobogtatott a kamerának. Őszintén reméljük, hogy a gyerkőcöket időben elhozta valakit, és nem kellett az iskola előtt vacogniuk az anyukára várva.

Missing the school run for the darts!? 😂😱

Jonny Clayton v Jan Dekker is underway as our afternoon session continues…

Watch day 8 of the World Darts Championship live on Sky Sports Darts now or follow it live here: https://t.co/68NjH9YzTt pic.twitter.com/HQtCjTnOVW

— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 20, 2019