Anthony Joshua retteg és van is oka rá

Szombaton magyar idő szerint 21:30-tól a szaúdi Rijádban eldől, hogy melyik bokszoló a veszélyesebb: aki mindent elveszíthet vagy akinek semmi veszítenivalója nincs. Előretekintés az Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr. bokszgálára.

Anthony, azt tanácsolom, ne nézd le ezt a kis kövér srácot, mert el fog jönni érted, csak figyelj, a végén le fog ültetni.

A brit Sky Sports kamerájába nézve ezt üzente Andy Ruiz Jr. május elején Anthony Joshuának, akit egy hónappal később nagy meglepetésre tényleg kiütött New Yorkban, a híres Madison Square Gardenben. Ruiz győzelme két szempontból is csodának számít. Egyrészt csoda szakmailag, mert a mexikói-amerikai ökölvívó gyakorlatilag egyik meccsből a másikba ugorva, kevesebb mint egy hónapnyi felkészülési idővel érkezett meg élete legnagyobb harcára, másrészt csoda laikus szempontból is, mivel ki gondolta akárcsak egy pillanatig is komolyan, hogy a Vlagyimir Klicskót nyugdíjba küldő, a tökéletes bokszoló esztétikáját megtestesítő Anthony Joshuát elintézi egy túlsúlyos, mexikói tacoárus kinézetű ember.

A mumus

Tyson Fury, a britek híres bokszolója szerint minden nagy harcosnak van egy olyan ellenfele, aki megbénítja, akitől tart a ringben, vagyis mindenkinek van egy mumusa. Joshuának ez Ruiz lehet, aki nem kiszenvedte a győzelmet a négy övet birtokló bajnok ellen, hanem egyértelműen kiütötte, a brit megsemmisítő vereséget szenvedett: összesen négy alkalommal fogott padlót a mexikói ellen.

Joshua a visszavágó előtti sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy nincs félelem a szívében, egyszerűen csak várja az összecsapást és előre tekint.

A nyárig veretlen brit nem véletlen hangsúlyozza, hogy nem fél, ez ugyanis a legjobb taktika, ha retteg az ember. Joshuán látszik, hogy óvatosan nyilatkozik, visszafogott, talán görcsöl is, erre pedig minden oka meg is van, ugyanis nem más forog kockán, mint az egész profi pályafutása.

Eltérő életutak

Nem csoda, hogy Anthony Joshua tart az összecsapástól, ugyanis mindent elveszíthet, amiért egész életében küzdött. Pedig a Ruiz elleni meccsig kis túlzással minden tökéletesen ment, olimpiai -és világbajnoknak mondhatta magát, vereség nélkül menetelt előre a profik között, megverte többek között Vlagyimir Klicskót és Alekszandr Povetkint is, összesen négy szervezetnél volt bajnok. A brit promótere, Eddie Hearn a visszavágó előtt azt mondta, hogy ha Joshua a második meccsen is vereséget szenved, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy jó irányba halad-e a karrierje.

Óriási a nyomás a második meccs előtt, ha ismét elbukik, bajba kerülhet. Most van esélye visszaszerezni a világbajnoki öveket, amiket elveszített. Ha ismét kikap, még nem megy tönkre a karrierje, de át kell gondolni, hogyan tovább. Mi pedig még nem ilyesmiken szeretnénk agyalni.

– mondta Hearn, aki ezzel akarva-akaratlanul óriási nyomást helyezett a sportolójára.

Ezzel szemben Ruiz teljesen más helyzetből várja a visszavágót. A mexikói bár gyors és technikás bunyósnak számít a nehézsúlyúak között, de soha nem volt igazán nagyágyú, egy 2016-os Joseph Parker elleni címmeccsen elszenvedett fájó pontozásos vereség után ráadásul újra is kellett építenie a profi pályafutását. Ruiz saját bevallása szerint 6 éves kora óta arra készült, hogy egyszer eljusson oda, ahol most van. Az egész élete eddig arról szólt, hogy sokat kellett lefelé mennie ahhoz, hogy aztán kínkeservesen újra magasra juthasson.

Erő, izom

A visszavágóra mindkét bokszoló új helyzetben találta magát, Ruiz a győzelemnek köszönhetően sokkal jobb körülmények között, tisztább diétával, speciális módszerekkel edzhetett, és ez meg is látszik rajta. A mexikói sokkal jobb állapotban, vékonyabban és izmosabban érkezett Rijádba, mint hat hónnappal ezelőtt New Yorkba.

Ruiznak időközben rengeteg szurkolója lett, az ilyesfajta rajongáshoz az elmúlt években nem igazán volt hozzászokva. Amikor megérkezett a visszavágó helyszínére, meglepődött, hogy mennyi ember érte szorít és nem a brit bokszolóért.

Joshua elmondta, hogy amióta eljött a Madison Square Gardenből, erre a napra készült és készen áll arra, hogy visszaszerezze az öveit. A brit az elmúlt fél évben szándékosan gyorskezű, technikás partnerekkel kesztyűzött, Ruiz ugyanis ezen a téren verte meg őt leginkább. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Joshuának mekkora törés volt, hogy júniusban vesztesen hagyta el a ringet. A mozdulatain, gesztusain látszik, hogy görcsösen arra koncentrál, hogy visszaszerezze az öveit. A nyomás persze nem újdonság neki, pályája során már negyedik alkalommal megy valamelyik nagy világszervezet bajnoki övéért.

Az persze más kérdés, hogy ezek a címek egyszer már az övéi voltak. Épp eért ez a fajta teher most különbözik a korábbiaktól, Joshua ilyen helyzetben még nem volt, ugyanis a győzelem jelenleg nem előrelépést jelentene, hanem visszakapaszkodást arra a szintre, amire egyszer már eljutott. Ezt egy ilyen életút után pokolian nehéz feldolgozni. Valami erre utaló olvasható ki a sajtótájékoztatón elhangzott nyilatkozatából is:

Nem azért vagyok itt, hogy show-t rendezzek, hanem azért, hogy nyerjek, csak ez érdekel.

Látszik rajta, hogy nem érdekli a megnyitó, a megjelenés, a buli, őt csak a boksz érdekli, mert nagy valószínűséggel New York óta egy percet sem tudott nyugodtan aludni és ezt az egész rémálmot végre maga mögött akarja hagyni. A kérdés már csak az, be lehet-e menni ilyen gondolatokkal a ringbe úgy, hogy ne legyen katasztrófa a vége.

Akárhogy is, a visszavágó elsősorban fejben fog eldőlni. A szombat esti gála legnagyobb kérdése az, hogy Joshuát fogja jobban megbénítani, hogy egyetlen meccs alatt mindent elveszíthet, vagy Ruizt zavarja meg fejben, hogy ismét távol kerülhet a tűztől.

Ha a nehézsúlyú bunyó szempontjából nézzük, a legjobb az volna, ha sor kerülne egy harmadik Ruiz vs. Joshua összecsapásra is. Rég nem volt ekkora felhajtás a súlycsoport körül, mint most, utoljára talán csak a Joshua–Klicsko meccs idején. Ahhoz, hogy a sorozat trilógiává bővüljön mindenképp Joshuának kellene nyerni, mivel ha Ruiz most is megveri, akkor alighanem soha nem fog kiállni ellene többet, és valljuk be: neki lenne igaza.