Már nem is emlékszik, milyen nem híresnek lenni – a 80 éves Cher pályája képekben

„Egész életemben híres voltam; nem ismerek másfajta életet” – nyilatkozta egyszer Cher, és ha ez így szó szerint nem is fedi a valóságot, nagyot azért nem túlzott. Az 1946 május 20-án született Cheryl Sarkisian ugyanis mindössze 16 éves volt, amikor otthagyta az iskolát, hogy Los Angelesben próbáljon szerencsét, és még nem töltötte be a húszat, amikor akkori zenésztársával és férjével, Sonny Bonóval közös slágerük, az I Got You Babe az ellenkultúra egyik himnuszává vált. Ezzel párhuzamosan elindult szólókarrierje is, majd színészként is bizonyított: azon kevesek közé tartozik, akik Oscar-, Emmy-, Grammy- és Golden Globe-díjat is nyertek. Újra és újra bizonyította, hogy képes megújulni, nem véletlenül aggatták rá a pop istennője becenevet. Képekben idézzük fel a 80 éves Cher elképesztően gazdag karrierjének néhány emlékezetes pillanatát.