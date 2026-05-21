régészetviking korosztálykiránduláskard
Tudomány

1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú

1300 éves viking kard
Kulturarv i Innlandet
A fegyver meglepően jó állapotban vészelte át a századokat.
24.hu
2026. 05. 21. 09:35
1300 éves viking kard
Kulturarv i Innlandet
A fegyver meglepően jó állapotban vészelte át a századokat.

Viking kori kardot fedezett fel egy iskolás gyerkmek Norvégiában. A fiú egy Gran nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt – írja a Heritage Daily.

A hatéves Henrik Refsnes Mørtvedt egy kis fémdarabott vett észre kiállni a földből, amiről azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó.

A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egy élű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van, és alakja jól megőrződött.

A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették.

Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő, kétélű viking kardok, ezért a régészek számára értékes leletnek számítanak.

A skandináv országokban viszonylag gyakran kerülnek elő vikingkori leletek, ezek felfedezéséről lapunk is rendszeresen beszámol. Korábbi cikkeink a témában alább olvashatók:

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mit hova dobsz? Jól szelektálsz? Tudod, melyik hulladékot hova kell rakni? – kvíz
Gulyás szerint a Tisza alkotmánymódosításából az következik, hogy lazítanak az eddigi migránspolitikán
Krausz Ferenc alapítványa 17 milliárdot kapott eddig az államtól, de csak az összeg 1 százalékát használták fel
Két eseményt is töröltek Magyar Péter ausztriai programjából
Előállt az üzletasszony, aki leleplezte a NER-feleségek luxuséletét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik