1300 éves kardot talált az osztálykiránduláson egy kisfiú

Viking kori kardot fedezett fel egy iskolás gyerkmek Norvégiában. A fiú egy Gran nevű település területén találta meg a leletet, ahol osztálykiránduláson volt – írja a Heritage Daily.
A hatéves Henrik Refsnes Mørtvedt egy kis fémdarabott vett észre kiállni a földből, amiről azt hitte, valamilyen ócskavas lehet. Hamar kiderült azonban, hogy egy középkori fegyverről van szó.
A tanárok értesítették az illetékes régészeket a felfedezésről, akik a helyszínre érkezve megvizsgálták a leletet. Egy vasból készült, egy élű kardként azonosították, amely meglepően jó állapotban vészelte át a századokat. Pengéje ugyan elrozsdásodott, de egyben van, és alakja jól megőrződött.
A szakértők szerint a fegyver mintegy 1300 éves lehet, időszámításunk után 550 és 800 között készíthették.
Az ilyen típusú fegyverek jóval ritkábbnak számítanak, mint a később elterjedő, kétélű viking kardok, ezért a régészek számára értékes leletnek számítanak.
A skandináv országokban viszonylag gyakran kerülnek elő vikingkori leletek, ezek felfedezéséről lapunk is rendszeresen beszámol.
