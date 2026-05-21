Előállt az üzletasszony, aki leleplezte a NER-feleségek luxuséletét

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be az economx.hu-nak, hogy milyen szerepet játszott az Orbán-kormány megdöntésében. A Cápák között című műsorból is ismert befektető állította össze ugyanis a NER-es holdudvar elképesztő luxizásáról szóló anyagokat, amiket Hadházy Ákos független képviselő publikált.

„Ha azt mondom XY-nak, hogy Z ellopott kétmilliárdot, húszmilliárdot, nem megfogható. De azt, hogy Rogán Barbarának 120 millió a krokodilbőr táskája, azt érti mindenki” – magyarázta Tóth Ildikó, akinek számtalan barátnője és barátja segített gyűjteni az anyagokat a NER-es holdudvar rongyrázásáról.

Amikor egy fast fashion üzletben tízezer egy cipő, és a NER-es feleségen hárommilliós cipő van, azt mindenki érti: minek? Hát micsoda pénzszórás lehet, ha valaki minden félórában másik hárommilliós cipőt vesz fel. És úgy érzem, hogy ez a luxizási téma meg is érkezett az emberekhez, mert ez nagyon-nagyon felkorbácsolta az indulatokat. Szóval én úgy gondolom, hogy nem csak én, és nem csak a barátaim, hanem mindenki, a legkisebbtől a legnagyobbig mindent megtett, hogy itt változás legyen. És ezt látjuk most

– mondta a befektető a lapnak, aki nagyon boldog, hogy rendszerváltás lett a vége.

Ő maga több új minisztert is ismer, nagyon jó választásnak tartja őket. A gazdasági és energetikai miniszterrel, Kapitány Istvánnal például még akkor kezdett el dolgozni, amikor a Shellnél tevékenykedett Magyarországon területi képviselőként. Szerinte „egy kiváló ember és üzletember, egy jó humorú személy, aki jól látja a világot”.