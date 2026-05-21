Meghalt Csák Gyula József Attila-díjas író és szociográfus

Május 16-án, életének 97. évében elhunyt Csák Gyula író és szociográfus, akinek munkásságát 1975-ben József Attila-díjjal ismerték el. Halálának hírét a Magyar Írószövetség közölte.

Csák Gyula 1930. január 12-én született Nyíregyházán. Ipari tanuló volt, kereskedelmi iskolát végzett, majd Debrecenben népi kollégista lett. A polgári iskola befejezése után a helybéli Nemzeti Parasztpárt titkára mellett dolgozott, majd volt kovácsinas, fodrászinas és Pesten kifutófiú.

Pályafutását újságíróként kezdte: 1948–1950 között a debreceni Tiszántúli Néplap szerkesztője volt. 1950-től 1953-ig a Néphadsereg szerkesztőségében dolgozott. 1953–1957 között a Szabad Föld szerkesztője, 1957-től 1969-ig az Élet és Irodalom rovatvezetője volt, majd szabadfoglalkozású író (1969–1976).

1974–1983 között a Magyar Írószövetség külügyi titkáraként, 1984–1986 között az újdelhi Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként működött. Számos szociográfiai és dokumentarista művet hagyott hátra. Mélytengeri áramlás című szociográfiája, mely 1963-ban jelent meg, nagy irodalmi vitát váltott ki. A következő évtizedekben szociográfiái mellett több regénye, elbeszélése, drámája látott napvilágot. Életművéből válogatás Vallomás címmel jelent meg 2006-ban a Trikolor Kiadó Örökségünk-sorozatában. Munkásságát 1975-ben József Attila-díjjal ismerték el.