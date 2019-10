Császár 16 góllal szórta meg az ellenfelet a BL-ben

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája D csoportjában a svájci Kadetten Schaffhausen 40-28-ra győzött a dán GOG ellen hazai pályán. A svájciak győzelmében elévülhetetlen szerepet játszott a magyar irányító, Császár Gábor, aki nem kevesebb, mint 16 gólt szerzett.

Volt köztük hétméteres, betörés utáni gól, elhajlásos és klasszikus átlövés, szóval megadta a módját Császár.

Itt van mindegyik gólja:

It was a performance to remember for Gabor Csaszar as he scored a remarkable 16 goals to help @kadettensh to a 40:28 victory over #GOGSports tonight!😮

Enjoy this montage of every goal scored by Csaszar! #veluxehfcl pic.twitter.com/l9kFrmcLYM

— EHF Champions League (@ehfcl) October 31, 2019