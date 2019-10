Kim Rasmussen: Néha nem a legjobb játékosok alkotják a legjobb csapatot

A női kézilabda-válogatott a novemberi világbajnokságra készül már, ennek kapcsán készített interjút Kim Rasmussen szövetségi kapitánnyal a hétméteres.hu. Már három éve dolgozik Magyarországon a dán edző, akinek ennyi idő alatt volt ideje megismerni az itteni körülményeket és mentalitást.

Pozitívumként kiemelte Rasmussen, hogy nagyon erősek a magyarok egy az egy elleni párharcokban, viszont fizikálisan nagyon el vagyunk maradva a világtól.

Az utolsó tíz percet tekintve, én azt sokkal inkább a fizikum számlájára írom, mint a mentális felkészültségére. Ha fejben nem haltál meg, jó döntéseket hozol. De persze, ha sorra veszted el a meccseket, az más helyzet. Azt gondolom, a klubokkal együtt sokat léptünk előre a fizikum terén is, de az utolsó lépés még hiányzik

– mondta a dán szakember.

Rasmussen azt is elárulta, megvan a csapat magja, amelyben öt-hét játékos is lehet az együttesben, aki nem több húsz évesnél, ezért egy-két rutinos játékos szintén kell majd, aki a nehéz szituációban is higgadt tud maradni. Erre meglátása szerint azért is szükség van, mert nem egy vébére építkezik, hanem a következő tíz évre.

„Olyan csapatot szeretnék építeni, ami úgy működik, mint egy házasság. Számos szempontot figyelembe veszek, beleértve a fizikumot, mentalitást, személyiséget.

Néha nem a legjobb játékosok alkotják a legjobb csapatot”

– állítja a szövetségi kapitány sejtelmesen.

A magyar válogatott november 30-án kezdi majd Kazahsztán ellen a vb-szereplést Japánban, majd sorrendben Spanyolország, Montenegró, Szenegál és Románia lesznek az ellenfeleink a C csoportban.

Kiemelt kép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images