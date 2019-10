Tiger Woods nem tud leállni, 54 éves rekordot állított be

Tiger Woods nyerte a Japánban rendezett PGA Tour golftornát, ami csúcsbeállítást jelent a számára.

Az amerikai sztár 82. alkalommal győzött a legrangosabb sorozatba tartozó tornán, ezzel utolérte honfitársát, Sam Sneadet, aki 54 éve ért el hasonló bravúrt.

A birdie at the last for @TigerWoods! 🏆

He seals win No. 82 @ZOZOCHAMP in style.

This is his third win in his last 14 starts.

