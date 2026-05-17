XIV. Leó pápa mesterséges intelligenciával foglalkozó bizottságot alapít

2026. 05. 17. 16:38
afp

Új vatikáni testületet hoz létre XIV. Leó pápa: a bizottság a mesterséges intelligenciával és a katolikus egyház azzal kapcsolatos válaszával foglalkozik majd, adta hírül a Politico.

A Vatikán szombaton bejelentette, hogy a pápa a mesterséges intelligencia használatának elterjedése, „az emberekre és az egész emberiségre gyakorolt ​​​​potenciális hatásai, illetve az egyház minden emberi lény méltóságával kapcsolatos aggodalma miatt döntött a bizottság létrehozásáról”.

A bejelentést egy nappal azután tették közzé, hogy Leó pápa aláírta enciklikáját, a pápa által megfogalmazott és a püspököknek küldött levelet, amelyben erkölcsi kérdésekben ad utasításokat vagy útmutatást.

Az új enciklika, amelyet a következő hetekben várhatóan nyilvánosságra hoznak, várhatóan a mesterséges intelligencia kérdését is tárgyalja majd az egyház társadalmi tanításán belül, amely olyan kérdéseket is felölel, mint a munka, az igazságosság és a béke.

2025 júniusában Leó pápa már aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia lehetséges negatív hatásai miatt. A pápa szerint fennáll a veszélye annak, hogy „önző haszonszerzésre” használják, vagy akár „konfliktusok és agresszió szítására”.

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian aggódunk a gyermekekért és a fiatalokért, akiknek az intellektuális és neurológiai fejlődésére hatással lehet a mesterséges intelligencia használata. Fiataljainkat segíteni, és nem akadályozni kell az érettség és a valódi felelősség felé vezető úton

– közölte Leó pápa.

