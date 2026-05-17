Elszabadult tigrist lőtt ki a német rendőrség

A helyi rendőrség szóvivőjének közlése szerint a vadállat egy magántulajdonban levő létesítmény területéről szökött el Schkeuditz településen – írja az MTI.

A történtek során egy hetvenhárom éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, a lakosság azonban nincs többé veszélyben – derült ki egy vasárnapi sajtótájékoztatón, ahol arra is fény derült, hogy az állatot egy kertben tudták kilőni.

Az egyelőre nem világos, hogy a ragadozó miként szökhetett el a területről, miután egy embert megsebesített.

A Schkeuditzban élő állatidomár, Carmen Zander több nagymacskát is tart, tigrisei miatt azonban már többször is panaszt tettek ellene.

A rendőrség most drónnal akarja felderíteni a környéket, hogy kiderüljön, nem szabadulhattak-e el más állatok.