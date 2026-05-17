Milyen az élet Németország egyik legkisebb lakott szigetén?

Az Északi-tenger peremén fekvő észak-németországi Juist szigete csak kisrepülőgéppel vagy egy több mint kétórás kompúttal közelíthető meg. A Keleti-Fríz-szigetekhez tartozó Juist bár 17 km hosszú, a legszélesebb pontján sem éri el az egy kilométert. A nyári hónapokban több mint százezer turista látogatja, a szezonon kívül csak 1500-an élnek itt. Egyikük a 16 éves Shahin, akit a Deutsche Welle arról kérdezett, milyen az élet tinédzserként egy ilyen kicsi szigeten.