Videó
Milyen az élet Németország egyik legkisebb lakott szigetén?
Az Északi-tenger peremén fekvő észak-németországi Juist szigete csak kisrepülőgéppel vagy egy több mint kétórás kompúttal közelíthető meg. A Keleti-Fríz-szigetekhez tartozó Juist bár 17 km hosszú, a legszélesebb pontján sem éri el az egy kilométert. A nyári hónapokban több mint százezer turista látogatja, a szezonon kívül csak 1500-an élnek itt. Egyikük a 16 éves Shahin, akit a Deutsche Welle arról kérdezett, milyen az élet tinédzserként egy ilyen kicsi szigeten.
Legfrissebb videók
Katasztrófa, luxus, szégyen, elégtétel – elkísértük az első látogatócsoportot a Karmelitába és Rogán luxusminisztériumába
Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”
„Védjük meg a lakosság egészségét, és tudjuk meg, kik a felelősök” – azbesztszemlén jártunk Gajdos Lászlóval
„Nemcsak nézzük, hogy kik ülnek ott, hanem beleszólunk, mi tettük őket oda” – Kossuth téri ünneplők a Tisza-kormányról
„Gajdics akkor csinálta volna jól, ha elénekli ő is” – bemutatjuk Mronkot, a Gajdics-tangó alkotóját
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!