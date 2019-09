Még Tiger Woods is megvadult Nadal óriási pontja után

A második helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal negyeddöntőbe jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, miután hétfőn szettben legyőzte a horvát Marin Cilicet.

A nyolcaddöntőben az első szett a spanyolé, a második a 2014-ben győztes horváté lett, majd Nadal azt követően hengerelt: a harmadik és a negyedik játszmában két-két alkalommal vette el riválisa szervagémjét, miközben ő egyszer sem veszítette el a sajátját. Az összecsapás 2 óra 49 percig tartott.

Nadal kilencedik alkalommal jutott negyeddöntőbe a US Openen, a Grand Slam-tornákon pedig negyvenedik negyeddöntőjére készül, ami iszonyatosan magas szám, ennél csak Roger Federer (56), Novak Djokovic (45) és Jimmy Connors (41) játszhatott többször az elődöntőért.

A meccs legnadalosabb pontját a negyedik játszmában láthatták a nézők, amikor Cilic fonákröptéjét úgy érte be, hogy a labdát a háló mellett ütötte be óriási vágta után, meccslabdához jutva a bravúros megoldás után.

Ladies and gentlemen, I present to you, Rafa Nadal.

Otherwise known as The GOAT. pic.twitter.com/alWLCERa8C

— PR (@SirAlexFutbol) September 3, 2019