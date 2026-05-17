Harc a túlélésért: még kilenc csapat veszélyben van a topligák legkiélezettebb kiesés elleni küzdelmében

24.hu
2026. 05. 17. 03:33
A Girona is a bennmaradásért küzd.
Eduard Duran/Quality Sport Images/Getty Images
A 2025-26-os LaLiga-hajrá ezúttal nem a bajnoki cím és az európai kupahelyek miatt izgalmas, hanem mert évek óta nem látott küzdelem alakult ki a tabella alsó harmadában. Miközben a felsőházban a nagy klubok már nagyjából bebetonozták a pozíciójukat, addig a kiesés elkerüléséért vívott harcban szinte minden forduló újraírja az erőviszonyokat. A fennmaradó két kieső hely jelenleg is kilenc csapatot veszélyeztet, így két fordulóval a vége előtt még lehetetlen megjósolni, hogy kiktől búcsúzunk az idény végén.

A 36. forduló után az alsó régió továbbra is rendkívül sűrű: az utolsó biztos bennmaradó helyek környékén mindössze néhány pont különbség választja el egymástól a csapatokat. A legfrissebb tabella alapján a veszélyzónában vagy annak közvetlen közelében szerepel a Levante, a Mallorca, az Elche, az Alavés, a Girona és az Espanyol. A tabella különlegessége viszont, hogy még a középmezőny alsó részében álló csapatok sem érezhetik magukat teljes biztonságban – konkrétan a tizedik Rayo Vallecano az, amelynek már nem kell aggódnia. Habár a madridiak is hat ponton belül vannak a veszélyzónához képest, a sorsolás miatt ők már nem eshetnek vissza a kiesőhelyekre.

A legrosszabb helyzetben egyértelműen az utolsó előtti Levante van, amely csak a szezon második felére tudta összeszedni magát.

A Luís Castro vezette újonc csapat az utóbbi hetekben több kulcsfontosságú győzelmet is szerzett – legutóbb épp a Celta Vigót győzte le 2–1-es hátrányból fordítva –, mégsem sikerült elkerülnie a veszélyzónából. A Levante látványos, nyílt meccseket játszik, ez azonban sokszor teljesen kiszámíthatatlan eredményekhez vezet.

