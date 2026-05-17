himalájamount everestserparekord
Kultúra

Harminckét év alatt harminckétszer jutott fel a Mount Everest csúcsára egy nepáli serpa

Prabin Ranabhat / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
admin Vincze Miklós
2026. 05. 17. 15:12
Prabin Ranabhat / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Megdöntötte a saját világrekordját – épp azon a napon, amin a legsikeresebb nő is eggyel növelte a sikerei számát.

Harminckettedik alkalommal jutott fel vasárnap a Mount Everest csúcsára Kami Rita Sherpa nepáli magashegyi vezető, tovább javítva saját rekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában – írja az MTI.

A nepáli turisztikai minisztérium tájékoztatása szerint az ötvenhat éves serpa 1994-ben mászta meg először a Mount Everestet, és azóta pedig szinte minden évben eljutott a csúcsra – volt, amikor kétszer is.

A mászó a közeli Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj, a csúcsot Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként meghódító serpa is származott.

Ezzel párhuzamosan a női rekord is megdőlt: Lhakpa Sherpa vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot. A hegyek királynőjeként emlegetett ötvenkét éves nő először 2000-ben járt a csúcson.

Charley Gallay / Getty Images / Netflix

A serpák – a Nepál himalájai régiójában élő népcsoport tagjai – kulcsszerepet töltenek be a kereskedelmi hegymászó expedíciókban, hiszen magashegyi vezetőként és teherhordóként is segítik a messziről érkezőket. A hegymászóturizmus továbbra is jelentős bevételi forrást jelent Nepál számára, sőt, az ország nemrég 11 ezerről 15 ezer dollárra emelte a külföldiek mászáshoz szükséges engedélyének díját.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Radnóti Sándor: Orbán nagyon feltápászkodékony, de ebből nem fog feltápászkodni
Elárulta az ETO edzője, hol folytatja a pályafutását
„Előfordult jó párszor, hogy majd összecsináltam magam, de mész, mert menni kell” – P. Tamás négy éve szolgál önkéntesként az ukrán fronton
10 kérdés, amivel megtudhatod, mennyire ismered az Országház titkait
„Amint meghallják, hogy esküvő, rögtön emelik az árakat” – szükség van még esküvői szolgáltatókra?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik