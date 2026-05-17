Harminckét év alatt harminckétszer jutott fel a Mount Everest csúcsára egy nepáli serpa

Harminckettedik alkalommal jutott fel vasárnap a Mount Everest csúcsára Kami Rita Sherpa nepáli magashegyi vezető, tovább javítva saját rekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában – írja az MTI.

A nepáli turisztikai minisztérium tájékoztatása szerint az ötvenhat éves serpa 1994-ben mászta meg először a Mount Everestet, és azóta pedig szinte minden évben eljutott a csúcsra – volt, amikor kétszer is.

A mászó a közeli Thame faluban született, ugyanott, ahonnan Tendzing Norgaj, a csúcsot Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként meghódító serpa is származott.

Ezzel párhuzamosan a női rekord is megdőlt: Lhakpa Sherpa vasárnap tizenegyedik alkalommal érte el a csúcsot. A hegyek királynőjeként emlegetett ötvenkét éves nő először 2000-ben járt a csúcson.

A serpák – a Nepál himalájai régiójában élő népcsoport tagjai – kulcsszerepet töltenek be a kereskedelmi hegymászó expedíciókban, hiszen magashegyi vezetőként és teherhordóként is segítik a messziről érkezőket. A hegymászóturizmus továbbra is jelentős bevételi forrást jelent Nepál számára, sőt, az ország nemrég 11 ezerről 15 ezer dollárra emelte a külföldiek mászáshoz szükséges engedélyének díját.