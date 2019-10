Shane Tusup csináljon, amit akar

Négy magyar is aranyérmet nyert a budapesti zárónapon

A hétvégén úszó-világkupát rendeztek a Duna Arénában, amely előtt elég nagy csatának ígérkezett Hosszú Katinka és Ilaria Cusinato összecsapása is. Mint ismert, az olaszt már Shane Tusup, Hosszú korábbi férje és edzője készíti fel, nem mellesleg a tavalyi Eb-n az Iron Lady csak nyolc századdal tudta megelőzni riválisát a 200 vegyes döntőjében.

A Duna Arénában ugyanakkor elmaradt a csata, Cusinato az éremtől is távol került, Hosszú Katinka kétszer is nagyon elverte: 200 és 400 vegyesen egyaránt.

„Hogy gondok lehetnek, hétmilliárd emberből a Földön egyetlen egy mondta. Mi nem éreztük, hogy gondja lehet (Hosszúnak Cusinatóval – a szerk.), és nem is lett gondja” – mondta az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba a Digi Sportnak, majd kicsit bővebben is beszélt az amerikai edzőről, aki a jövőben Szilágyi Liliánát is edzeni fogja:

Sok sikert neki, csináljon, amit akar! Ez Magyarország, itt van egy rendszerünk, és nem ő az az ember, aki miatt ezt fel fogjuk borítani, megjegyzem, ez egyébként fel sem merült, korábban sem. Az edzőink nagyon képzettek, nagyon nagyfokú önállóságot kapnak, Kapás Boglárka is egészen másképp készült, mint Késely Ajna vagy mint Milák Kristóf. Az, hogy valaki más módon készül, nem egy tiltott dolog, sőt kifejezetten támogatott. A tehetség egyedi, mint ahogy az edző és a versenyző is. Vannak ezek a nagy találkozások, az ember miért legyen okosabb azoknál?

Pikáns helyzet alakult ki, ugyanis volt olyan versenyszám, amit Hosszú Katinka jelenlegi párja és Tusup egymás mellől nézett a lelátóról.

„Én magamra koncentrálok, és ami előttem, körülöttem van, az nagyon jó, mint ahogyan a csapatom is, minden sínen van a felkészülésben, és ezekre a pozitív dolgokra koncentrálok” – szögezte le Hosszú Katinka.

Shane Tusup viselkedése mit sem változott Sajtóhírek szerint az edzőkollégáknak nem köszönt, Hosszút Katinkát levegőnek nézte.

Milák Kristóf akár egy újabb leküzdendő akadályként is tekinthetne arra, hogy Szabó Szebasztián a NOB döntése alapján magyarként ott lehet az olimpián. A 200 pillangó világbajnoka azonban igenis örül annak, hogy újabb vetélytársa akadt pillangón.

Minden versenyen megvívunk egymással, és próbáljuk egymást húzni, egymásból kihozni a legtöbbet, nagyon bírjuk egymást mind emberileg, mind versenyszakmailag.

Sós Csaba szövetségi kapitány hasonlóan jó véleménnyel van az újvidéki úszóról. „Ha valaki nézte, bár kevesen látták, a világbajnokság alatt hátul, ahol a csapatok tanyáznak, a föld fölött járt ez a gyerek, amilyen büszkén viseli a magyar mezt, nem beszélve arról, hogy egy nagyon jó úszó. Csak örülni tudok, ő egy baromi jó magyar gyerek, a miénk, örülök, hogy köztünk van.”

Itt a Milák, Cseh Laci, Kenderesi, Biczó Bence, aki nagyon szép teljesítményt mutatott a Világkupán 200 pillangón. Milák nagyon veszélyes, meg ugye Cseh Laci, de nem úgy gondolkozom, hogy kit kell megverni, hanem, hogy mit kell jobban csinálni az edzésen, versenyeken azért, hogy jobb eredményeket tudjak elérni

– mondta Szabó Szebasztián.

Bírhatja-e Szilágyi Liliána a brutális Tusup-tempót? Az úszók kapitányának, Sós Csabának kételyei vannak az ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi edzőválasztásával kapcsolatban. A páros tagjai mindketten hasonlóan szenvedélyes karakterek, ami veszélyes lehet, ráadásul az idő is szorítja őket.

Milák Kristóf közben bővítené a repertoárját, az olimpia után vegyesúszóként is kipróbálná magát. „Szeretném magam minél több számban megmutatni, hogy minél szívósabb versenyzőnek tartsanak, és megpróbálok minél többet kihozni magamból” – jegyezte meg a 200 pillangó világcsúcstartója.

Kifejezetten jó hatással lesz a pillangóúszására is, főleg a 100 méterre, hogy gyorson és háton is versenyez. És egy vegyesúszást ugyan két évnél hamarabb nem lehet felépíteni, azért támadnak kételyeim a mellúszását látva

– mosolyodott el Sós Csaba.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás