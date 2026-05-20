Pumped Gabo: Ez a világ akkor értékel, ha jól nézel ki, kigyúrt vagy, Jézus Krisztusnak viszont nem a külsőség számít

Istenről, a hit megtalálásáról adott interjút Pumped Gabo az nlc.hu-nak.
Rengeteg buliban beragadtam, aftereztem, nagyon rossz hatással volt az egészségemre is. Mélypontokra kerültem. És akkor rátaláltam Jézus Krisztusra. Elkezdett érdekelni a hit, Isten, a spiritualitás. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy Jézus eljött és meghalt értünk, és próbálom egyre inkább követni az isteni törvényeket. Persze ez nagyon nehéz, mert mindannyian bűnös emberek vagyunk. A hit nagyon sokat segített nekem kijönni abból az állapotból. Elkezdtem templomba járni, vidékre költöztem, mert elegem lett Pestből. Kimaxoltam ezt az életet, ma már a csendet értékelem igazán.
Arra, hogy ki miatt talált Istenre, így fogalmaz:
Nem konkrétan egy ember. Inkább tartalmakon keresztül kezdett érdekelni ez az egész. Sok videót láttam Instagramon, TikTokon, és közben egy rossz időszakon mentem keresztül. Akkor jöttem rá arra is, mennyire felszínes a világ. Ez a világ akkor értékel, ha jól nézel ki, ki vagy gyúrva, jó ruháid vannak. Jézus Krisztust viszont nem a külsőségek érdeklik, hanem a szíved.