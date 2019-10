Bírhatja-e Szilágyi Liliána a brutális Tusup-tempót?

Bujdosó Zsombor és Földházi Dávid után Szilágyi Liliána is csatlakozott Shane Tusup csapatához, a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszónő úgy döntött, Hosszú Katinka korábbi férjével-edzőjével igyekszik csúcsformába kerülni a jövő évi, tokiói olimpia előtt.

Shane Tusup tanítványa lesz Szilágyi Liliána A magyar úszó az olimpiára akar felkészülni az amerikai edzővel.

Bár minket meglepett a döntés, az úszók szövetségi kapitányát, Sós Csabát már kevésbé, ami nem csoda, mivel 55 éve van a sportágban, úgyhogy sok mindent látott és tapasztalt már.

Amikor a kapitánytól azt kérdeztük, vajon Szilágyi részéről mennyire volt ez jó döntés, és a sajátos módszerei miatt választhatta-e az amerikai edzőt, Sós azt felelte, utóbbiakról nem sokat tudunk, csak annyit, hogy rengeteg versenyre viszi a tanítványait, Hosszú esetében legalábbis így volt.

Shane Tusup: Nem tagadom, padlóra kerültem Az élet néha szívás, mondja Shane Tusup, akinek össze kellett kapnia magát, miután elvált Hosszú Katinkától, különben nem lenne hiteles a motivációs előadásokon. Soha nem tartotta magát úszóedzőnek, de bárki megkeresheti, akinek van egy jó ötlete. Interjú.

“Azt ne felejtsük el, hogy Tusup anno egy világbajnokkal kezdte a közös munkát, hiszen Katinka nélküle is nyert már vb-aranyat. Ő ráadásul nem egy átlagos fájdalomtűrésű sportoló volt, emiatt vannak is kételyek bennem a Lilu-Shane együttműködéssel kapcsolatban. De mindenki a saját életének irányítója, az idő majd eldönti, jó ötlet volt-e a mostani. Voltak kétségeim anno a Katinka-Shane páros esetében is, de az elvitathatatlan edzői bravúr, hogy Katinka az olimpiára került csúcsformába, és a három arany közül a 400 vegyest világcsúccsal nyerte meg” – magyarázta Sós Csaba.

A kapitányban nem feltétlenül Tusup tudása ébresztette a kételyt, sokkal inkább az, hogy Szilágyi és új edzője eddig máshogy gondolkodtak a szükséges munkamennyiségről.

Nagy kérdés, hogy Lilu mennyire lesz alkalmas a közös munkára abban a kőkemény közegben. Liliána nem arról híres, hogy túl sokat dolgozott volna, Shane-nek viszont éppen az a védjegye, hogy kihajt mindent az úszójából. Meglátjuk, hogyan tudnak majd illeszkedni egymáshoz. Az biztos, hogy ez nem egy átlagos találkozás, de kapitányként minden olyan változást támogatok, ami sikerre vezet, és azt szeretném, ha az olimpián a magyar csapat lenne a legeredményesebb.

Szilágyi Liliána: El kellett fogadnom, ha ezt kimondom, onnan nincs visszaút Nem kis bátorságra vallott, amikor a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszó bevallotta, jó ideje bulimiával küzdött. Nagyinterjú a lázadásról, a csokis croissant-ról, az önismeretről és az Instagramra feltöltött képekről.

Tusupról tudjuk, hogy egy ezer fokon égő, lobbanékony ember, Szilágyi pedig a nyilatkozataiban sokszor betekintést ad a lelkivilágába, és rá is az jellemző, hogy intenzíven éli meg a vele történteket.

Hogy a két hasonló karakter mit hoz ki egymásból, az egyelőre még kérdéses, az idő mindenesetre szorítja őket, mivel a kapitány válogatási elvei alapján a jövő márciusi országos bajnokságon dől majd el, kik utazhatnak az olimpiára.

„Amióta Lilu az FTC színeiben úszott, kiegyensúlyozottá vált, pedig korábban ez nem volt jellemző rá. A kvangdzsui világbajnokságon 200 pillangón kiválóan ment, jól nézett ki az úszása, ezért is tűnik váratlannak a mostani váltás. Az országos bajnokság után, jövő március végén jelölöm ki az olimpiai keretet, akik az A szinttel rendelkezők közül az első két helyen állnak, azokat már nem lehet kilökni az utazók listájáról.

Ha Hosszú is bejelentkezik a 200 pillangóra, amiben most szinte biztos vagyok, akkor Lilunak nagyon nehéz dolga lesz, mert jelenleg Katinka és az ezen a távon vébét nyerő Kapás Bogi is előtte van. Úgyhogy ez egy szép kihívás számára

– mondta a kapitány.

Rákérdeztünk Sósnál, hogy mi igaz abból az információból, hogy amennyiben Szilágyi Tusupot jelöli meg az őt az olimpiára felkészítő edzőnek, akkor az amerikainak havi 1 millió forintos juttatás jár. Sós szerint szó sincs arról, hogy ez automatikusan járna az edzőnek, komoly feltételei vannak, többek között az is, hogy ehhez egy magyar uszodában kell készülnie egy versenyzőnek.

„Nem voltunk még ilyen helyzetben, de a megszokott menet az, hogy minden évben egy bizottságnak kell előterjeszteni az edzők listáját, majd ezt a minisztérium is átnézi, és a versenyzőnek is véleményeznie kell. Az érvényességi ideje ennek alapból négy év, de rövidebb időre is adható” – igazított el minket a témában Sós Csaba.

A kapitány szerint azért is nehéz megjósolni, mi lehet a Szilágyi-Tusup koprodukcióból, mert általában a hazai topedzőknek nagyjából egy év kell, mire látható eredményt ér el a közös munka révén az úszójával.

„Sok dolgot nem tudnak még egymásról. Látni kell az úszó monotónia tűrését, hogy a szervezete hogyan reagál az újfajta terhelésre, a formába hozásra, hogyan sikerül a testi és a lelki egyensúlyt megtartani, szóval sok még a bizonytalan tényező, ezért is mondtam, hogy vannak kételyeim”.

Idén lesz még világkupa itthon, rendeznek versenyt az új sorozatban, az ISL-ben, valamint rövid pályás országos és Európa-bajnokság színesíti a versenynaptárat, úgyhogy lesz alkalmunk megnézni, hogyan hatott az új edző Szilágyira. A páros igazi tesztje pedig majd a jövő márciusi, nagymedencés ob lesz.

„Az nem semmi lesz” – tekintett előre az úszókapitány.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás