„Megölte ez egy gyilkos. Anyu, anyu!” – nagymamája szerint így kiabált segítségért Vanda, aki menekülésként ugrott ki a negyedikről

Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt a 22 éves férfit, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból. A 17 éves Vandát még sikerült újraéleszteni, de a kórházban belehalt a sérülésivel.

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított együtt élt a kiskorú lánnyal egy lakásban, ahol több napon keresztül fogyasztották a kristály elnevezésű kábítószert, illetve a Frontin nevű szorongásgátló, nyugtató hatású tablettát.

Menekülni akart a lány

E szerek hatása alatt dulakodás alakult ki közöttük hétfőn, a megütött lány pedig a további bántalmazások elől a negyedik emeleti lakás erkélyére menekült, majd onnan kizuhant. A fiatal lány a többszörös sérüléseinek hatására kialakult sokk miatt vesztette életét. Az RTL Híradónak a lány nagymamája azt mondta, hogy megölte az unokáját.

Megölte ez egy gyilkos. Megölte a kislányt. Hallották a szomszédok, hogy segítségért kiabált. Őrjöngve kiabálta, hogy anyu, anyu, anyu!

– mondta a lány nagymamája hozzátéve, tiszta vér volt az egész lakás.

A rendőrség az RTL Híradóval azt közölte, hogy a jelenlegi adatok szerint a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból, de a férfi megakadályozta ebben. És a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakása erkélyéről.

A büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék, amelyet az ügyész tudomásul vett, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.

Egy másik férfi egy kétgyermekes nőt lökött ki a tizedikről.