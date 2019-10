Visszatér a válogatottba a magyar vízilabda egyik legnagyobb klasszisa

Visszatér a magyar férfi vízilabda-válogatottba az olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert. Az egriek 35 éves klasszisa legutóbb a 2017-es, hazai rendezésű világbajnokságon játszott a nemzeti csapatban.

A 2017-es világbajnokság után abban maradtunk, hogy egy ideig nem lesz válogatott, de ha úgy látom, akkor újra beszélünk a részvételéről. Nos, úgy látom, manapság is ugyanazt a színvonalat tudja hozni a mérkőzéseken, mint korábban, az új szabályokhoz is remekül alkalmazkodik, így ő is meghívást kapott a keretedzésre