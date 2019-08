Nadal játék nélkül továbbjutott, Halep meglepetésre kiesett

A 18-szoros Grand Slam-bajnok Rafael Nadal játék nélkül jutott be a harmadik fordulóba csütörtökön az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, írta az MTI. A US Openen háromszor győztes spanyol sztár ellenfele, a szabadkártyás ausztrál Thanasi Kokkinakis vállsérülés miatt lépett vissza. Nadal riválisa a 32 között a spanyol Fernando Verdasco ellen kétszettes hátrányból fordító dél-koreai Csung Hjeon lesz.

A hatodik kiemelt német Alexander Zverev ötjátszmás csatában gyűrte le a hazai közönség előtt szereplő Frances Tiafoe-t, a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató georgiai Nikoloz Baszilasvili pedig négy szettben verte a világranglistán 394. amerikai Jenson Brooksbyt.

A nap ütését Gael Monfils mutatta be: a sokszor a közönségnek játszó francia teniszező meccslabdánál egy lecsapást a levegőben megfordulva vágott be a román Marius Copil térfelére.

And the award for most dramatic match point reaction of the week goes to… 🤣@Gael_Monfils | #USOpen pic.twitter.com/36I9vCRTMg

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019