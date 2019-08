Korrupcióról kettős mércére módosította vádját a botrányhős teniszező

Kyrgios agya megint elborult, de most nagyon ráfázott

Nehéz kiigazodni Nick Kyrgioson, a világ egyik legtehetségesebb, de egyben legőrültebb teniszezőjén, akinek lassan nincs olyan mérkőzése, amelyen ne okozna botrányt.

Az ausztrál játékos a US Opent is győzelemmel kezdte, az amerikai Steve Johnsont 6:3, 7:6, 6:4-re verte, közben – már csak megszokásból is – kicsit perlekedett a játékvezetővel.

A meccs utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a Cincinnatiben okozott botrányai miatt rekordot jelentő 113 ezer dollárra büntették meg. Mire úgy felelt, nem csodálkozik, mert a versenyeket szervező ATP egy korrupt társaság.

Hogy öntudatára ébredt vagy valaki figyelmeztette, azt nem tudni, mindenesetre egy nappal később a maga módján megpróbál javítani a helyzetén, de végül suta módon bocsánatot is kért, meg nem is – mondjuk úgy, pontosította mondandóját.

Úgy fogalmazott, nem volt a helyes szóválasztása, mert az ATP nem korrupt, de abban hibás, hogy kettős mércét alkalmaz.

Elismerem, hogy időnként megérdemeltem a bírságot és a szankciókat. De következetességet és tisztességet várok el, mert mások ugyanilyen vagy hasonló viselkedésért semmilyen büntetést nem kapnak

– mondta.

A BBC úgy tudja, az ATP még vizsgálja az ügyet, és azt próbálja meg eldönteni, Kyrgios bűncselekményt követett-e el megjegyzésével, mert ha igen, akkor az újabb pénzbírsághoz vagy eltiltáshoz vezethet.

A döntést valószínűleg az US Open után hozzák meg.

Kiemelt fotó: Clive Brunskill/Getty Images/AFP