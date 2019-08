Hosszú Katinkának betojnia nem kell, de figyelni kötelező

Shane Tusup pénteken robbantotta a bombát; miközben csütörtökön lapunknak adott exkluzív interjújában még csak arról beszélt, hogy a válása után a padlóra került, ahonnan sikeres golfjátékosként, valamint motivációs tréningek vezetőjeként próbál felemelkedni, másnap youtube-csatornáján bejelentette, elvállalja az egyik legnagyobb tehetségnek tartott olasz vegyesúszónő Ilara Cusinato olimpiai felkészítését.

Shane Tusup visszatér, Katinka legnagyobb ellenfelét edzi Háromszoros olimpiai bajnokunk korábbi amerikai férje az olasz Illaria Cusinatoval szövetkezett, aki 200-on csupán nyolc századdal volt Katinka mögött 2018-ban. Figyelni kell rá, de betojni azért nem kell tőle.

A hírt Magyarországon megszellőztető SzPressz Hírszolgálat ha Katinkát nem is, de edzőjét, Petrov Árpádot utolérte a FINA Világkupa versenysorozat szingapúri állomásán, aki némi tanakodás után kitért a hír kommentálása elől. Úgy fogalmazott:

Egyelőre nincs hozzáfűznivalóm, nem tisztem az új helyzet elemzése, még kevésbé következtetések levonása.

Azt, hogy Tusup visszatért és épp korábbi felesége legnagyobb olasz vetélytársát, a 2018-as Európa-bajnokság kétszeres vegyesúszó ezüstérmesét edzi, honlapunk szakmailag úgy értékeli:

betojni nem kell tőle, de azért érdemes szemmel tartani az olasz lány fejlődési ütemét, hiszen ex férje már bizonyította, képes csodát tenni.

Ugyanis:

Cosunato a nemrég Dél-Koreában befejeződött világbajnokságon 400 vegyesen 4:43.27-et úszott és messze elmaradt a döntőhöz szükséges időtől. Hosszú ezen a távon 4:30.39-el lett világbajnok.

200 vegyesen 2:12.12-őt úszott a középdöntőben, de ez nem volt elegendő a döntőbe jutáshoz, ahol Katinka 2:07.53-as idővel csapott a célba és nyert,

így a jelenleg 13, illetve 5 másodperc különbség nem tűnik ijesztőnek.

Hogy hol lehet szemmel tartani az olaszt? A 30 esztendős Hosszú és a nála tíz évvel fiatalabb Cusinato már az idén szembe kerülhet egymással, nem is egyszer. Jó alkalmat kínálhat az összecsapásra a FINA rövidpályás Világkapu sorozatának néhány hátralévő fordulója, a Katinka nevével fémjelzett premieresemény, a Nemzetközi Úszó Liga (ISL), ahogy az év végi „kismedencés” Európa-bajnokság is. Ha 2019-ben valóban összefutnak a medencében, nem lehet kihagyni a számításból, hogy az olaszok olimpiai reménysége jó fordulóinak is köszönhetően éppen a rövidpályás versenyeken a legveszélyesebb az ellenfeleire.