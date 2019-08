Olyan szupertehetség volt, mint LeBron James, most a börtönben gondolhatja át, hol rontotta el

A korábban az NBA-ben játszó Sebastian Telfairt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. A ligában tíz szezont lehúzó irányítónál a rendőrök még egy 2017-es igazoltatásnál találtak töltött lőfegyvert, amire nem volt engedélye, írja a The Score. Áprilisban kezdődött a tárgyalása és mostanra ítélték el.

Telfair anno még LeBron Jamesszel pózolt közösen a Slam magazin címlapján, Amerika egyik legígéretesebb játékosaként tartották számon. A 2004-es drafton került a ligába, a Portland Trail Blazers 13.-ként választotta ki a játékjogát, azonban az igazi áttörés sosem jött el a karrierjében, többnyire csere volt, 7,4 pontot és 3,5 asszisztot átlagolt karrierje során. Játszott a Portlandben, a Bostonban, Minnesotában, a Clippersben, Clevelandben, Phoenixben és az Oklahoma City volt az utolsó klubja.

August 2002, two of the best senior and junior hoopers in the country grace the cover of SLAM Magazine, LeBron James and Sebastian Telfair. pic.twitter.com/VauC6BmpIk

— Branden Hunter 🏁 (@JustCallmeBHunt) June 11, 2017