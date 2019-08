Padlón az Európa-bajnok öttusázónk: Konkrétan belerokkantam a versenybe

Májusi lábműtétje után kérdéses volt, hogy Földházi Zsófia rajthoz tud-e állni az öttusázók angliai Európa-bajnokságán, de végül bekerült az utazó keretbe.

A döntőbe azonban nem tudta beverekedni magát, ahogyan tudósításában az MTI írta: a kombinált záró számban nem tudott jó ritmusban futni, fokozatosan érték utol az ellenfelek, a negyedik lövészetére pedig úgy tűnt, elkészült az erejével. Végül a 22. helyen ért célba.

Földházi a Facebook-oldalán írta ki magából a keserűséget, úgy érzi, egy nap alatt megváltozott minden, és nem hitte el, hogy a lába nem fogja kibírni a futást.

A lábam a 3. körben benyilalt , már pánik és kétség, hiszti és sírás közepette próbáltam lőni. Nem akartam elhinni, nem ment! Megtörtem, és amikor ott álltam a lőállásban, és éreztem, hogy suhannak el az emberek, az szörnyű volt

– szomorkodott Földházi.

A Facebook-bejegyzéshez csatolt képen egy diónyi vérömleny látható az öttusázó bal sípcsontjánál, ami arra utal, hogy a korábbi sérülése újult ki.

„Hogy mi történt? Konkrétan belerokkantam a versenybe, az utolsó kör már kínszenvedés volt fizikailag és lelkileg is. Nem bírta el a lábam ezt a terhelést” – nyilatkozta Földházi a Nemzeti Sportnak. Az Eb-győztes, vb-ezüstérmes sportoló azt is elmesélte, a sportolói énje hajszolta bele a versenyzésbe, és abban bízott, hogy fél lábbal is képes lehet a csodára.

Igaz, meg tudjuk érteni, ha az ember csak amatőrként sportol, akkor is nehéz elfogadnia, ha egy versenyt ki kell hagynia, és néha túlzottan siettetjük a visszatérést, aminek ritkán van jó vége. Most már Földházi is tudja, hiba volt bevállalnia az Európa-bajnokságot.

Igaza volt Kállai Ákos szövetségi kapitánynak, hogy korai ez az indulás, és most azzal kell szembesülnöm, hogy kockára tettem a budapesti világbajnoki szereplésemet is. Nagyon csalódott vagyok, mert úgy tűnik, két szék között a pad alá kerültem.

Kállai ehhez annyit tett hozzá, ő úgy látta, Földházi nem volt felkészülve a versenyre, elfogyott az ereje, és jobban tette volna, ha elengedi az Eb-t, mert akkor nem éri ilyen pofon.