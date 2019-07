Az ESPN marylandi gáláján elég nagy figyelmet kapott egy nehézsúlyú ökölvívó mérkőzés, mert hát nem mindennap látni olyat, ami Cassius Chaney és Joel Caudle összecsapásán történt. A hibátlan mérleggel bíró Chaney már az első menetben megérezte a vérszagot, riválisa lába alól pedig kezdett kicsúszni a talaj. Több súlyos ütés után Caudle egyensúlyát veszítette,

majd szó szerint kizuhant a ringből.

Egy mérkőzés nem ér azzal véget, ha az egyik fél kiesik a ringből, 20 másodpercet kap arra, hogy visszatérhessen. Joe Caudle feltápászkodott, újra a kötelek közé lépett, de Chaney ott folytatta, ahol abbahagyta, riválisát így leléptették. A 32 éves amerikai mérlege így már 17-0.

Cassius Chaney knocks Joel Caudle OUT OF THE DANG RING!!!!! #LopezNakatani pic.twitter.com/5YMgbwP9A1

— Top Rank Boxing (@trboxing) 2019. július 20.