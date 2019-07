Halep nagyon elverte Serena Williamst a wimbledoni döntőben

A hetedik helyen kiemelt román Simona Halep két sima szettben legyőzte az amerikai Serena Williamst a wimbledoni teniszbajnokság női egyes döntőjében.

A pályafutása első wimbledoni döntőjét játszó Halep remek teljesítménnyel, szinte hiba nélkül kezdte a meccset. Magabiztosabb, és minden játékelemben pontosabb volt, így 4:0-ra elhúzott.

A 11. kiemelt Williams csak ezt követően kezdett játékba lendülni, de a 27 perces első szettben már nem tudta megszorongatni román ellenfelét.

A második felvonás eleinte szorosabban alakult, ám Halep 2:2 után riválisa két adogatójátékát is megnyerte, így a vártnál sokkal simábban, kiváló tenisszel győzött a mindössze 57 perces fináléban.

The moment @Simona_Halep became Romania’s first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL

— Wimbledon (@Wimbledon) 2019. július 13.