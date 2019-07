750 ezres Dolce & Gabbana ruhában jelent meg Wimbledonban Katalin hercegné

Nem csoda, hogy a hercegné ruhája vonzotta a fotósok gépeit.

Wimbledonban van Katalin hercegné, hogy ő is részt vegyen a wimbledoni teniszbajnokság női egyes döntőjén. Ott van Meghan hercegné is, akivel egyébként együtt mentek az eseményre.

A fotósok egyelőre csak a cambridge-i hercegnét fotózták le, őt viszont egy 2150 fontos, forint árfolyamon nagyjából 750 ezres, egyedi tervezésű Dolce & Gabbana ruhában.

Ezt már korábban is viselte nyilvános eseményen, most ebben az összeállításban találkozott az All England Lawn Tennis Club orosz, litván és francia növendékeivel.

Kiemelt kép: Visionhaus/Getty Images