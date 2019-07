Serena Williams pszichológushoz járt az elbukott US Open-döntő után

A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US Open elveszített döntője után pszichológushoz járt, írja az MTI.

– mondta személyes hangvételű nyilatkozatában a Harper’s Bazaar nevű internetes oldalon a 37 éves világsztár.

⚡️ @serenawilliams pens a candid essay for our August issue about standing up for herself, and becoming the strong woman, athlete, and mother she is today.https://t.co/8yVWKVG4SP

— Harper’s Bazaar (@harpersbazaarus) 2019. július 9.