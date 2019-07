Összeesett egy néző Babosék wimbledoni pályáján

Ijesztő jelenet zajlódott le Wimbledonban. A teniszbajnokság tizenkettes számú pályáján a Jan-Lennard Struff–Mihail Kukuskin meccs közben rosszul lett egy néző és elájult.

Hamar kiderült, hogy nagy a baj, újra kell éleszteni az illetőt.

A lelátó kiürítése közben már az ájult nő életéért küzdöttek az orvosok, akikhez kisvártatva kiért egy mentőautó, amely kórházba vitte a teniszrajongót. Egyelőre nincs hír a néző állapotáról.

A person in the stands is reanimated. They are moving the spectators. Tough to watch. But help was there quickly. Looks really serious. #Wimbledon

— Petra Philippsen (@PPhilippsen) 2019. július 6.