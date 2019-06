Francis Ngannounak két perc sem kellett neki, hogy nyerni tudjon a UFC vasárnap hajnali, minneapolisi gáláján. A kameruni-francia ketrecharcosé volt a főmérkőzés Junior Dos Santos ellen nehézsúlyban, és semmi esélyt nem hagyott riválisának.

Ngannou 71 másodperc alatt intézte el a brazilt.

Dos Santos volt, aki aktívabban kezdett, de igazán komoly veszélyt nem jelentett ellenfelére. A második perc kezdetén aztán volt egy pontatlan ütése, Francis Ngannou pedig lecsapott a kínálkozó lehetőségre, földre vitte az egyensúlyát vesztett brazilt, majd addig ütötte, míg Dos Santost leléptették.

