Ez a ketrecharcos pörgőrúgással csavarja le a kupakot az üvegről

Max Holloway, a UFC pehelysúlyú bajnoka bármelyik ellenfelét szétrúgja a ketrecben, ezt bizonyította már sokszor. Az, hogy valójában milyen kivételes és pontos a rúgótechnikája, az egy általa készített videóból derül ki igazán: a 27 éves hawaii ketrecharcos pörgőrúgással csavarta le egy üveg kupakját, ami eléggé bejött az embereknek, a cikk írásakor már majdnem másfél millióan látták a felvételt.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊 pic.twitter.com/gLWn0dpOzV

— Max Holloway (@BlessedMMA) 2019. június 28.