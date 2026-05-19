Guardiolának még van egy év a szerződéséből, mégis elhagyja a Cityt

A BBC és a The Athletic is azt írja, hogy Guardiola az Aston Villa elleni utolsó bajnoki után elköszön a manchesteri klubtól.

Bár a katalán edző szerződéséből egy év még hátravan, az angliai források szerint a klubnál már megkezdődtek az előkészületek Guardiola várható távozására, és a stáb tagjai is úgy tudják, hogy elhagyja a csapatot. Úgy tudni, a klub fontolgatja azt a lehetőséget is, hogy a távozó edzőről nevezze el a nemrégiben kibővített északi lelátót.

Az 55 éves Guardiola idén az FA Kupát, valamint a Ligkupát is megnyerte csapatával, amellyel összesen 20 trófeát kaparintott meg, többek között hatszor lett aranyérmes a Premier League-ben, és vele lett először BL-győztes a City.

A pletykák szerint az az Enzo Maresca lehet az utódja, aki korábban dolgozott Guardiolával a klubnál, azóta pedig megfordult a Leicesternél és a Chelsea-nél is.

Halovány esély még van a harmadik idei trófeára is

A Manchester City akár még a PL-t is megnyerheti, de erre igen csekély az esélye, ugyanis hat pontot kellene szereznie a Bournemouth és az Aston Villa ellen, és azért szurkolnia, hogy az éllovas Arsenal az utolsó fordulóban kapjon ki a várhatóan nem túl motivált Crystal Palace ellen.

Ha a City mindkét hátralévő meccsét megnyerné, akkor akár egy Arsenal-döntetlennel is bajnok lehetne, de ehhez az kell, hogy jobb legyen a gólkülönbsége. Jelenleg mindkét csapat +43-mal áll.