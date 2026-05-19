Guardiolának még van egy év a szerződéséből, mégis elhagyja a Cityt

A BBC és a The Athletic is azt írja, hogy Guardiola az Aston Villa elleni utolsó bajnoki után elköszön a manchesteri klubtól.
Bár a katalán edző szerződéséből egy év még hátravan, az angliai források szerint a klubnál már megkezdődtek az előkészületek Guardiola várható távozására, és a stáb tagjai is úgy tudják, hogy elhagyja a csapatot. Úgy tudni, a klub fontolgatja azt a lehetőséget is, hogy a távozó edzőről nevezze el a nemrégiben kibővített északi lelátót.
Az 55 éves Guardiola idén az FA Kupát, valamint a Ligkupát is megnyerte csapatával, amellyel összesen 20 trófeát kaparintott meg, többek között hatszor lett aranyérmes a Premier League-ben, és vele lett először BL-győztes a City.
A pletykák szerint az az Enzo Maresca lehet az utódja, aki korábban dolgozott Guardiolával a klubnál, azóta pedig megfordult a Leicesternél és a Chelsea-nél is.
Halovány esély még van a harmadik idei trófeára is
A Manchester City akár még a PL-t is megnyerheti, de erre igen csekély az esélye, ugyanis hat pontot kellene szereznie a Bournemouth és az Aston Villa ellen, és azért szurkolnia, hogy az éllovas Arsenal az utolsó fordulóban kapjon ki a várhatóan nem túl motivált Crystal Palace ellen.
Ha a City mindkét hátralévő meccsét megnyerné, akkor akár egy Arsenal-döntetlennel is bajnok lehetne, de ehhez az kell, hogy jobb legyen a gólkülönbsége. Jelenleg mindkét csapat +43-mal áll.
Premier League, 37. forduló:
Arsenal – Burnley 1-0 (1-0)
vasárnap játszották:
Brentford – Crystal Palace 2-2 (1-1)
Everton – Sunderland 1-3 (1-0)
Leeds United – Brighton 1-0 (0-0)
Wolverhampton Wonderers – Fulham 1-1 (1-1)
Newcastle United – West Ham United 3-1 (2-0)
Manchester United – Nottingham Forest 3-2 (1-0)
pénteken játszották:
Aston Villa – Liverpool 4-2 (1-0)
kedden játsszák:
Bournemouth – Manchester City 20.30
Chelsea – Tottenham Hotspur 21.15
A tabella:
1. Arsenal 37 25 7 5 69-26 82
2. Manchester City 36 23 8 5 75-32 77
3. Manchester United 37 19 11 7 66-50 68
4. Aston Villa 37 18 8 11 54-48 62
5. Liverpool 37 17 8 12 62-52 59
6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55
7. Brighton 37 14 11 12 52-43 53
8. Brentford 37 14 10 13 54-51 52
9. Sunderland 37 13 12 12 40-47 51
10. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49
11. Newcastle United 37 14 7 16 53-53 49
12. Everton 37 13 10 14 47-49 49
13. Fulham 37 14 7 16 45-51 49
14. Leeds United 37 11 14 12 49-53 47
15. Crystal Palace 37 11 12 14 40-49 45
16. Nottingham Forest 37 11 10 16 47-50 43
17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46-55 38
18. West Ham United 37 9 9 19 43-65 36
19. Burnley 37 4 9 24 37-74 21
20. Wolverhampton Wanderers 37 3 10 24 26-67 19