Cseresznye ölte meg az egyik amerikai elnököt?

Zachary Taylor amerikai elnök halála
2026. 05. 21. 04:10
Zachary Taylort hatalmas mennyiségű cseresznye és jeges tej elfogyasztása után napokig súlyos gyomorfájdalmak gyötörték.

Az Amerikai Egyesült Államok 12. elnöke, Zachary Taylor mindössze 16 hónapot töltött hivatalában, mielőtt 1850. július 9-én hirtelen elhalálozott. A hírek szerint a július 4-i ünnepségen elfogyasztott hatalmas mennyiségű cseresznye és jeges tej nagyon megviselte, napokig súlyos gyomorfájdalmak gyötörték. A savas gyümölcs fatális gyomorgörcsöket, hasmenést és lázat okozott. A szó legszorosabb értelmében azonban nem cseresznye-túladagolásban halt meg. Orvosai „cholera morbust” állapítottak meg nála,

ez a már elavult orvosi kifejezés a ma gasztroenteritisz, heveny gyomor- és bélhurut néven ismert gyomor- és bélrendszeri gyulladást jelölte akkoriban.

A túlzásba vitt gyümölcsfogyasztás helyett a halálos kór nagy valószínűséggel inkább Washington, D. C. borzalmas közegészségügyi helyzetéből fakadt: a szennyvíz igen gyakran fertőzte az ívóvizeket, így időről időre kitört a kolera és más gyomor-bélrendszeri betegségek. Természetesen már akkoriban sem érték be az emberek egyszerű magyarázatokkal, így szárnyra kelt a pletyka, hogy Taylort megmérgezték. Egyesek szerint politikai riválisai éltek ezzel a nemtelen eszközzel, mások inkább a dühös rabszolgatartók ármányát sejtették a háttérben, akik az újonnan az Egyesült Államokhoz csatolt nyugati területekre kiterjesztendő rabszolgatartás akadályaként akarták eltakarítani útjukból az elnököt.

Zachary Taylor ugyanis – bár ő is tartott rabszolgákat kentuckyi birtokán – ellenezte a rabszolgaság új területekre való kiterjesztését. Ami a politikai riválisokat illeti: Taylort valójában soha nem érdekelte a politika, elnökké választása előtt még csak nem is szavazott, egész életében katonaként szolgálta hazáját, legemlékezetesebb módon az 1846 és 1848 közötti mexikói–amerikai háborúban aratott győzelmekkel. A spekulációk túlélték az elkövetkező másfél századot, ezért az 1990-es évek elején exhumálták is az egykori elnököt, hogy kimutassák az arzén jelenlétét a maradványaiban. A vizsgálat nem hozott meggyőző eredményt, így a tudomány jelenlegi állása szerint az Egyesült Államok 12. elnöke „természetes” úton hunyt el.

