Óriási mázlija volt a motorról a kanyarban lerepülő olasznak

Barcelonában rendezik a gyorsaságimotoros-világbajnokság aktuális futamát, szombaton a 3. és 4. szabadedzésre, valamint az időmérőkre került sor.

A királykategóriában, a MotoGP-ben a nap legszerencsésebb versenyzője a Yamaha olasz motorosa, Franco Morbidelli volt, aki az egyik kanyarban lerepült a motorról, de szerencséje volt, mert sértetlenül megúszta a bukást.

Nasty crash for @FrankyMorbido12 in FP3… 💢

Fortunately he was uninjured and back on track for FP4 💪#CatalanGP #MotoGP70 pic.twitter.com/EK1ttOPapW

