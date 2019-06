Nurmagomedov rengeteg pénzért fog újra bunyózni

A legnagyobb bunyós eseménynek számított Conor McGregor és Habib Nurmagomedov összecsapása a UFC könnyűsúlyú vb-címéért 2018 októberében. Az erős reklámmal belengetett meccs végül igen rövidre sikerült, a negyedik menetben diadalmaskodott a dagesztáni harcos, ám hamarosan tömegverekedés alakult ki, óriási botrányba fulladt az esemény.

Ez volt az utolsó alkalom, amikor verekedni láttuk Nurmagomedovot, ám ez változni fog: a UFC bejelentette, hogy Dustin Poirier ellen újra ketrecbe lép a félelmetes harcművész. A 242. gálára pontosan tizenegy hónappal a fent említett McGregor elleni meccs után kerül sor.

It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!

Get your tickets & join us #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ pic.twitter.com/zEhhFtnaUP

— UFC (@ufc) 2019. június 4.