Hét másodperc is elég volt a gólhoz a sietős hokisnak

Szenzációsan kezdte a Minnesota Wild elleni NHL-meccset Mitch Marner, a Toronto Maple Leafs hokisa, aki hét másodperc alatt betalált.

It took Mitch Marner just seven seconds (!!) to open the scoring against the Wild, tying a Leafs record. pic.twitter.com/zKtCW7P32D — Sportsnet (@Sportsnet) 2019. január 3.

Toronto-játékos ilyen gyors gólt legutóbb 1932-ben szerzett, akkor Charlie Conacher volt eredményes, az ő rekordját állította most be Marner. Aki nem állt le és öt perccel később is gólt ütött, ekkor John Tavares passzát vágta be.

A Twitter népe pedig a gyors duplázás után azt találgatja, miként fordulhat elő, hogy a pontlistán hatodik helyen álló Marner nem kapott meghívót az All Star-gálára. Az első harmad után 2-1-re a Toronto vezet.