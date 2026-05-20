Átalakítják a miniszterelnok.hu-t

Az oldal átmenetileg átalakítás alatt.

Ez a szöveg fogadja mindazokat, akik felkeresik a korábban Orbán Viktornak helyet biztosító miniszterelnok.hu oldalt, szúrta ki a Telex.

Hogy mi lesz a sorsa az oldal korábbi archívumának, egyelőre nem tudni, a lap megkeresésére ugyanis sem Havasi Bertalan, sem a Tisza kommunikációja nem reagált.

Orbán Viktor hivatalos oldala, az Orbanviktor.hu a Fidesz.hu-ra irányítja át egyébként a honlapra tévedőket. De hiába, az sem tölt be.

A kormany.hu is átalakult, a Tisza ígérete szerint ott nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda.