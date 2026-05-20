Libikókázik a forint, föl-le hintázik az árfolyam

Délelőtt 362-ig gyengült a forint az euróval szemben a bankközi piacokon, aztán fordított, 361,1-ig erősödve, ám most éppen megint gyengült, 361,9 forint körül járt fél négy körül.

Egy dollár 312,3 is volt reggel, aztán kora délután 310,9 forintig erősödött, majd visszafordult megint a 312 felé.

A Portfolio.hu az ingadozással kapcsolatban azt írta, hogy a befektetők továbbra is kiemelten figyelik az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajpiaci mozgásokat, valamint a Fed kamatemelési várakozásait. Közben a hazai piacon az új magyar kormány gazdaságpolitikai és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzései is befolyásolhatják a forint megítélését. Írtak arról is, hogy az április 30-i devizapiaci intervenció óta fokozatosan gyengül a japán jen árfolyama a dollárral szemben.