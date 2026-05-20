Az M0-s autóút déli szektorában, Halásztelek térségében, a 17-es km-nél hat személyautó ütközött össze, emiatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták – írja az Útinform. A torlódás 8 km-es.

Szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között az erős teherforgalom miatt. A haladás több helyen lelassul, néhol meg is áll, akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a 86-os km-nél a belső elválasztósávban kaszálás miatt lezárták az átterelt sávot. A torlódás itt is közel 3 km-es.

Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A 39-es km-től a 48-as km-ig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, a torlódás már a 3 km-t is meghaladta.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében a 30-s km-nél az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a külső sávot lezárták. A torlódás elérte a 3 km-t.