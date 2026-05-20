Fordulat a Mango divatlánc alapítójának halála ügyében: letartóztatták a fiát

Letartóztatták, majd kihallgatása után egymillió eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték Isak Andic, a Mango divatlánc alapítójának fiát apja megölésének gyanújával.

Andic még 2024 decemberében hunyt el, miután 100 méteres szakadékba zuhant Montserratban, Barcelonától nem messze.

A 71 éves üzletember halálát a rendőrség elsőre balesetnek minősítette. A tragédiának egyetlen szemtanúja a fia, Jonathan Andic volt, aki jelenleg az alelnöke a Mangónak.

Az ügy kedden vett váratlan fordulatot, amikor a 45 éves férfit elvitték a rendőrök, és gyilkosság gyanújával indítottak ellene nyomozást. Ugyan óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, a bíróság megtiltotta neki, hogy elhagyja Spanyolországot, bevonták az útlevelét, és hetente meg is kell jelennie az ítélethozók előtt.

A család szóvivője közölte, hogy biztosak Jonathan Andic ártatlanságában, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Az El Pais című spanyol újság szerint a rendőrségnek nincs egyértelmű bizonyítéka a férfi ellen, de vannak nyomok, amelyek együttesen arra utalnak, hogy a haláleset nem puszta baleset volt.